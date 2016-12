Man’0k et Cie présente Kwaïdan

24 septembre 2016 Reportages et interviews

A l’occasion des représentations dans le Toulois de la nouvelle création de Man’0k : Kwaïdan, un spectacle mêlant danse butô et improvisation à la contrebasse, on a posé nos questions à Emmanuel Fleitz.

“Kwaïdan tisse des rencontres entre le réel et l’irréel, entre la danse butô et la musique fantôme. Ici, l’amour devient la porte séparant ces deux mondes, jouant de la fusion et de la confusion”

A voir et à entendre le mardi 20 septembre, 20 h 30, au Théâtre du Moulin, rue des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord, à Toul et le samedi 24 septembre, 20 h 30, Salle polyvalente, à Royaumeix

Simon