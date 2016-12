Egalité Fraternité Agissez, les reportages et les interviews

26 octobre 2016 Reportages et interviews

Vous trouverez ici tous les reportages et les interviews réalisés lors de la 10 ème édition de Egalité Fraternité Agissez, une semaine de lutte contre les discriminations, organisée par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. Cette année le thème retenu était la liberté d’expression. Retrouvez également l’émission spéciale réalisée le 14 octobre en direct depuis l’Hotel du Département lors de la clôture de l’événement, une co-production RCM, Radio Campus, RDM, Fajet, RCN et Radio Déclic

Rencontre avec Alain Guyard, philosophe forain, le vendredi 14 octobre à l’Hotel du département

Aperçu des reportages et émissions réalisés par Radio Campus Lorraine, RCN, RCM, Fajet, RDM et Radio Déclic

Emission spéciale réalisée en direct le 14 octobre 2016 à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle avec RCN, RDM, RCM, Fajet, Radio Campus et Radio Déclic

Reportage réalisé à l’occasion d’un colloque et d’un forum national organisés le 8 octobre au gymnase Robinot à Ecrouves, sur la place des invisibles et de l’éducation populaire dans la construction du lien républicain

Reportage réalisé lors d’un atelier d’écriture à Domèvre-en-Haye, organisé par Familles Rurales de la Côte-en-Haye, avec l’association Le Labo des Histoires et la troupe d’impro Crache Texte

Reportage réalisé lors d’une rencontre-débat autour des inégalités femmes / hommes au centre Ariane à Neuves-Maisons

Simon