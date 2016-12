NJP 2016 : retour sur la soirée du 12 octobre

27 octobre 2016 Reportages et interviews

Mercredi 12 octobre, Chapiteau de la Pépinière, à l’issue des concerts de The Dizzy Brains, La Femme et Puppetmastaz, je me suis glissé dans le public a qui j’ai pu poser quelques questions, j’ai même rencontré le président du festival Nancy Jazz Pulsations. A minuit, les langues se délient…

Simon