Le département accueille 40 migrants mineurs sur la colline de Sion

28 octobre 2016 Reportages et interviews

Extrait de la conférence de presse du mercredi 26 octobre 2016 au sujet de l’arrivée de 40 migrants mineurs depuis le camp de réfugiés de Calais, sur la Colline de Sion, et interviews de Mathieu Klein (président du conseil départemental de Meurthe et Moselle), Agnès Marchand (vice présidente au CD54) et Francine Parisot (maire de Saxon-Sion)

Simon