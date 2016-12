Rencontre avec la percussionniste Vassilena Serafimova, au lycée agricole de Mirecourt

15 novembre 2016 Correspondants locaux

De notre correspondante locale bénévole Emmanuelle Gautrot-Damien. Dans le cadre des “Concerts de Poche”, les élèves de 4 ème du lycée agricole de Mirecourt, encadrés par leur professeure principale Annick Breton, ont pu écouter, échanger, apprendre, comprendre et interviewer des musiciens professionnels, avec en ligne de mire, un concert prévu le 12 décembre à l’Espace Flambeau (Mirecourt). Une première journée s’est organisé autour de la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova, formée à Paris et New-York, lauréate du Deuxième Prix du Concours International de l’ARD de Munich, premier Prix de World International Marimba Competition à Stutgart, Grand Prix au FMAJ et Musicienne de l’Année 2008 en Bulgarie. Le jeune Sylyvan a pu lui poser quelques questions.

crédit photo : © 2016 Vassilena Serafimova. All Rights Reserved.

