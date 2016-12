La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets dans le Toulois

23 novembre 2016 Reportages et interviews

Du 19 au 27 novembre 2016, c’est la La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, l’occasion de s’informer et d’interroger nos propres habitudes. Ces habitudes vont du choix des choses que nous achetons, jusqu’au choix de la poubelle dans laquelle finissent les déchets, il y a aussi les questions de la revalorisation des déchets que nous produisons, ne prenons l’exemple que du verre et du métal qui sont recyclable à 100%. Comme tous les ans, la Communauté de Communes du Toulois s’engage dans cette démarche et propose plusieurs rendez-vous sur le territoire. On en cause avec Elphie Quintard, ambassadrice du tri et de la prévention.

Plus d’info sur SERD sur le site de l’ADEME > www.serd.ademe.fr

Simon