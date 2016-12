Cycle 2 de La Filoche – “Comme des bêtes”

13 décembre 2016 Actu

Du 13 décembre au 18 février

On ne compte plus les expressions de la langue française faisant référence à l’animal. Un exemple parmi d’autres pour illustrer notre lien avec ces bêbêtes qui partagent notre quotidien. On les observe pour nous comprendre nous-mêmes, ils nous font peur ou nous fascinent. Leur diversité est égale à l’imagination de dame nature. Sans chercher l’exhaustivité, La Filoche vous propose une petite escapade animalière.

Retrouvez toutes les interviews de la médiathèque sur la page Station Filoche : http://radiodeclic.fr/shows/station-filoche/

Au programme de ce cycle :



Un lancement de cycle pas piqué des hannetons le vendredi 16 décembre :

Vernissage à 18h30 : Découverte des expositions autour d’un pot convivial et en présence de médiatrices du Muséum-Aquarium de Nancy. Rencontre à 20h : Découvrez notre sélection de documentaires et beaux livres sur le thème de l’animal, issus de la collection de la Filoche et des éditions du Muséum-Aquarium de Nancy et profitez-en pour rencontrer une partie des membres de l’équipe du MAN qui partageront avec vous quelques facettes de leurs métiers, techniques et autres petits secrets de la vie du musée ! Mais aussi :

Ces événements sont gratuits, sur réservation obligatoire ou conseillée. Réservez vite !

Anne-Laure