Interview de Gérard Baste !

21 décembre 2016 Actu Reportages et interviews

Gérard Baste, est un rappeur et animateur de télévision français. Il est membre du groupe Svinkels, et du collectif Le Klub des 7.

En 1997, il fonde avec Nikus Pokus, les Svinkels. Le groupe se fait connaître avec leur titre Alcootest sur la compilation Police. Il signe avec les Svinkels leur premier album Juste fais là ! en 1997. Leur deuxième album Tapis rouge sort en 1999 et le maxi Bois mes paroles en 2000. Leur troisième album Bons pour l’asile sort et Gérard Baste multiplie les projets et participations. Il participe au collectif Qhuit avec les Svinkels, et enregistre plusieurs titres avec ses amis du groupe TTC, notamment Association de gens normal et un remix du tube Dans le club. Avec les Svinkels, il a participé au collectif AMS (All Mighty Shit avec notamment Octobre rouge). Il participe aussi à l’écriture de Mauvaise foi nocturne et de Fous ta cagoule, les tubes de Fatal Bazooka et Vitoo, et aussi aux titres Viva Bazooka et Saturday Night Kebab, de l’album T’as vu. En 2006, il devient membre au sein du collectif Le Klub des 7 avec ses amis Fuzati, Cyanure, Fredy K entre autres, où il chante sur deux chansons, La réunion secrète et Bis Bis ainsi que sur le second opus du groupe sorti en 2009 La classe de musique.

En 2010, il participe à la bande originale du film Fatal en coécrivant certaines chansons. En septembre 2010, il publie avec son DJ Dr Vince la mixtape Save Yourself3. Gérard collabore aussi avec Busy P, sur une chanson intitulée Da Headbangers. Il participe à la chanson Ma musique du groupe de rapcore Enhancer sur l’album Street Trash. En 2011, il coécrit La fessée pour l’album Première Phalange de Luce. Le 22 juin 2015, sortie d’une mixtape de Gérard Baste Dans mon slip – Volume 14.

En juin 2016, il créé un projet de crowfunding sur la plateforme Ulule pour son nouvel album Le Prince de la Vigne. Avec comme objectif initial 20 000€, cette campagne est financée à hauteur de 244%. L’album contient des collaborations avec Mr Xavier, A2H, DJ Pone, Biffty et Waxx. Il est distribué fin octobre aux contributeurs de cette campagne sur le label Profite! Entertainment.

A l’occasion de sa venue le 2 décembre au Hublot (Nancy), Gérard Baste a répondu aux questions de Simon.

Alice