Violences faites aux femmes: revivez le débat du 29 Novembre 2016 !

21 décembre 2016 Actu Émissions spéciales

Le 29 novembre 2016, le réseau Toulois de lutte contre les violences faites aux femmes a organisé une projection-débat au Citéa de Toul, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Radio Déclic a pris part à cet événement par le biais de Simon qui a assuré l’animation de la soirée.

Déclic vous propose de vivre ou revivre cet échange:

* 1er épisode: Le harcèlement de rue

Diffusions FM le 21 décembre à 12h et 18h et le 22 décembre à 3h et 8h

Court métrage: Hé Mademoiselle ——————> https://www.youtube.com/watch?v=_a1USD2-WyU

*2ème épisode: Le harcèlement de rue

Diffusions FM à venir

Podcast à venir

Court métrage: Au bout de la rue ——————> https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38

*3ème épisode: Les rapports sexuels forcés et la notion de consentement

Diffusions FM à venir

Podcast à venir

Court métrage: Tasse de thé ————————-> https://www.youtube.com/watch?v=fENmp2vNL7A

*4ème épisode: Violences sexistes et violences ordinaires



Diffusions FM à venir

Podcast à venir

Court métrage: Dear Daddy ————————-> https://www.youtube.com/watch?v=4yGb_lUBaN4

Alice