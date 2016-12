Entr’ACT : le repère des musiciens Toulois

Nous avons rencontré Guillaume Dauvin, le fondateur de l’association et du site Internet Entr’ACT, pour Auteur Compositeur du Toulois. Cette plateforme offre aux musiciens Toulois – au sens large jusqu’à Colombey – la possibilité d’alimenter une page sur laquelle ils peuvent publier leurs infos, actus, compositions, vidéos etc… Le site permet également de mettre en relation les artistes, compositeurs et interprètes avec les organisateurs d’événements et de concerts. Guillaume est lui aussi musicien compositeur, vous pourrez découvrir dans cet entretien une de ses créations

Simon