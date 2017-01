Chez Paulette, soirée OLDELAF ET ALAIN BERTHIER + NORDINE LE NORDEC

2 janvier 2017 Actu

Baboeup productions & Christophe Meilland présente :

►Oldelaf et Alain Berthier + 1ère Partie Nordine le Nordec , VENDREDI 06 JANVIER CHEZ PAULETTE à 20h00

Patrick et Philippe, les 2 seuls membres du Fan Club Michel Montana évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu.

“C’est le spectacle le plus hilarant qu’on ait vu depuis longtemps. La vraie fausse histoire d’un chanteur qui n’a jamais existé, Michel Montana, mais qui aurait traversé toute l’histoire de la chanson française des quarante dernières années. L’occasion de parodies et de créations irrésistibles, avec Oldelaf en maître de cérémonie, et un trublion musicien, véritable bête de scène, à découvrir de toute urgence : Alain Berthier, et sa contrebasse, qui tient sur un fil de bidon. Du grand art musical pour éclats de rire garantis. On en redemande. Faux vrai concert né d’une mauvaise blague par deux musiciens hors pair.” Exit Mag

NORDINE LE NORDEC

L’univers de Nordine le Nordec est un savant mélange de chansons humoristiques, sarcastiques et engagées. Pleines d’entrain, elles traitent l’actualité avec un regard pour le moins singulier, le tout avec beaucoup d’autodérision. Expert du second degré, Nordine le Nordec en use et en abuse. Dans la lignée des Fatals Picards, sa recette est simple : dire les choses comme elles sont franchement et clairement. Un premier album, Ça Commence Mal, sort en 2006 (Baboeup Production).

Nordine le Nordec va enchainer les concerts et les premières parties, ainsi il partagera le plateau avec Les Ogres de Barback, Thomas Fersen, Les Fatals Picards, La Chanson du Dimanche, Les Rois de la Suède,Pigalle, Ange. En 2008 il est signé par le Label Artdisto qui décide de ressortir son album qui sera du coup distribué nationalement par Mosaïc Musique ce qui permettra à l’artiste de se faire remarquer. En 2014 sort son deuxième album : Ça s’Arrange Pas. Tourné vers le rock, ce second effort met en lumière l’énorme progression de l’artiste à tous les niveaux grâce au travail acharné de Nordine, de ses musiciens et de toute l’équipe qui soutient ce projet. Les chansons toujours aussi cyniques dépeignent avec habileté les travers de notre société. Sur le ton de l’humour les textes bien ficelés de Ça s’Arrange Pas s’enchainent et ne laisseront personne indifférent.

