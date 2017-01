Hommage à Abel Lardennois

2 janvier 2017 Reportages et interviews

François, Marie, Jean Voirin de son vrai nom, est né le 14 octobre 1917 à Villey-le-Sec. Son père était gardien de batterie au fort de Villey le Sec. Le jeune François Voirin est d’abord écolier à Toul puis il fréquente l’école primaire supérieure de Vaucouleurs. Ensuite il poursuit des études techniques dans le domaine de l’électricité et des transmissions. En 1937, à l’âge de 20 ans, il s’engage dans l’armée au 18è Régiment du Génie et gravit un à un les échelons. En 1940, il est promu aspirant à titre temporaire. Jusqu’à cette date, il mène une vie tout à fait normale. C’est la seconde guerre mondiale qui va changer son destin. Il participe aux combats de mai et juin 1940 contre les Allemands et se fait déjà remarquer par son courage et son esprit d’initiative. Il est deux fois cité à l’ordre l’Armée. Comme des centaines de milliers de soldats français, il est fait prisonnier le 19 juin 1940 en Côte d’Or. Mais dès le 24 juillet, il s’évade du camp de prisonniers en France où il était détenu. Il regagne alors Nancy où il habitait avant la guerre. Il est démobilisé et travaille dans une entreprise d’électricité à Nancy jusqu’au 19 avril 1941. Le 20 avril, ne supportant sans doute plus de vivre sous le joug de l’occupant, il passe en zone non occupée et rejoint le 7 juillet 1941 un centre de transmissions de l’armée à Limoges. Il passe clandestinement en Espagne le 15 novembre 1942, quatre jours après l’invasion de la zone non occupée par les Allemands. Il est très vite arrêté par la police espagnole et il est interné dans un camp de concentration dans le Nord de l’Espagne et se fait passer pour un ressortissant canadien pour ne pas être renvoyé en France. Il songe à s’évader et dessine un plan pour la construction d’un tunnel. L’ambassade d’Angleterre à Madrid le fait libérer le 22 avril 1943 et il est embarqué sur un bateau anglais, l’Argentina à destination de l’Angleterre où il arrive le 2 mai 1943. Il décide de rejoindre les FFL créées par le général de Gaulle. Il est incorporé dans les FNFL le 18 octobre 1943 sous le nom d’Abel Lardennois avec le grade de maitre-fusilier. Il se porte volontaire pour suivre une formation afin d’intégrer les prestigieux commandos de marine et réussit les difficiles épreuves de sélection. Il fait partie du prestigieux commando 4 du 1er bataillon de fusiliers-marins commandé par Philippe Kieffer et porte fièrement le béret vert et l’insigne du 1er bataillon. Il participe au débarquement allié le 6 juin 1944 et se comporte comme en 1940 de façon héroïque pendant et après le débarquement. Il est titulaire, en plus des deux citations de 1940, de deux autres citations à l’ordre de l’Armée de mer et d’une citation à l’ordre du corps d’armée pour la campagne de Normandie. Il est décoré de la Croix de guerre avec palme de bronze. Il fait partie des vingt-quatre fusiliers qui n’ont pas été blessés pendant le débarquement et ensuite pendant les combats dans la campagne normande mais il se blesse malencontreusement avec une arme en novembre 1944 et ne pourra donc pas participer avec ses camarades au débarquement en Hollande. En 1945, il est réincorporé à sa demande pour raison de santé dans l’armée de terre puis il est affecté pendant un an et demi à la mission française d’achat à Londres. Il est démobilisé en décembre 1946 mais il reste en Angleterre. Il regagne la France en mars 1948 et renoue avec la vie civile. Il reprend son vrai nom, François Voirin et ne fait jamais étalage de son glorieux passé et de sa participation au débarquement même pas à sa famille. A la fin de sa vie, il habitait un petit village de la Haute-Marne, Dancevoir. Il meurt à Chaumont le 14 septembre 1988. Il est enterré avec sa seconde épouse dans le cimetière de Colombey-les-Belles dans le caveau de la famille Voirin.

Le Jeudi 24 novembre 2016, a eu lieu une journée en hommage à cet homme. Au programme; une cérémonie au Cimetière de Colombey-les-Belles et dépôt d’une plaque par l’Amicale des Fusiliers Marins et Commandos section Est, en présence de sa famille, d’une délégation d’enfants du collège Jacques Grüber et des associations patriotiques.

Une cérémonie de dévoilement de plaque à Villey-le-sec, en présence de marins du commando Kieffer de Lorient et des associations patriotiques (locales et Amicale des commandos). Présence d’une représentation des unités en place sur l’arrondissement.

Une conférence au collège Jacques Grüber pour sensibiliser les collégiens au devoir de mémoire.

Puis un déjeuner à la cantine scolaire du collège, mêlant élèves, anciens béret verts commandos de marine et anciens combattants du Toulois, suivi d’une visite du fort de Villey-le-sec.

Nous étions présents à la cérémonie du dévoilement d’une plaque commémorative au fort de Villey-le-sec, et nous avons pu rencontrer des élus, des anciens combattants et des membres de la famille de M. Voirin qui ont répondu aux questions de Simon :



Morgane