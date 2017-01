Gagnez votre entrée pour le concert “Eight Killers Blues Brothers” Chez Paulette

9 janvier 2017 Actu

Podium Live Music Productions présente

THE BLUES BROTHERS SHOW by THE EIGHT KILLERS en concert chez Paulette, Vendredi 13 Janvier à 19h30

La suite du film mythique sur scène exécutée par les Eight Killers qui après les plus grandes scènes Européennes reçoivent le trophée du meilleur concert live de l’année ainsi que le sound live trophy à Londres.

Ils seront à l’OLYMPIA le 15 avril 2017 et donneront leur show 100% Blues, 100% Rock, 100% Burlesque, qualifié par la presse unanime de « Burlesque, enragé, fantastique ».

Imaginez les 8 Killers (Chuck Berry, B.B King, Vannellis…) interprétant « everybody needs somebody to love », jouant avec Ray Charles, se battant avec des gangsters à Chicago, jouant au-dessus du Niagara.

Une mise en scène hystérique d’1h45, des gags toutes les 30 secondes et puis les plus grands titres des Blues Brothers.

Vous avez aimé le film Blues brothers, vous adorerez The blues brothers show by the Eight Killers.

Radio Déclic Lorraine vous propose de gagner votre entrée, pour jouer c’est simple : Envoyez nous un mail à notre adresse agenda@radiodeclic.fr avec vos coordonnées.

Tirage au sort Jeudi à 15h !

Bonne chance à tous !

Site web : www.eightkillers.fr

Morgane