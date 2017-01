Première Nuit de la lecture à la médiathèque de Toul

9 janvier 2017 Actu

Le Ministère de la Culture et de la Communication présente:

Le Samedi 14 janvier 2017 de 17h à 22h, la première édition de la Nuit de la lecture à la médiathèque de Toul.

A cette occasion, la Médiathèque proposera ateliers, lectures, rencontres…

Retrouvez le programme complet des lectures et ateliers sur le site de la médiathèque de Toul.

Deux expositions seront à retrouver :

“Les éventails “

Exposition présentée par Mmes DALIER et BARBILLON

Les deux artistes, poussées par l’envie de continuer à explorer différentes techniques (crayons, pastels, acryliques, aquarelles, collages, encres de chine…), ont créé cette exposition variée sur le thème de l’éventail.

“Quel Bonheur ! – So ein Glück !”

Exposition d’illustrations jeunesse du service information & bibliothèque GOETHE-INSTITUT Nancy

12 célèbres illustrateurs allemands de livres pour enfants ont apporté leur contribution sur le thème du bonheur. A l’initiative de Hanser Verlag, maison d’édition de livres jeunesse, une douzaine d’illustrations ont vu le jour et interpellent les enfants comme les adultes.

Des dessins qui illustrent bien la difficulté d’une réponse claire à la question “Qu’est-ce que le bonheur ? ”

Mais également un Spectacle théâtral à 20h30:

« La Conférence de Cintegabelle » de Lydie Salvayre (pour adultes à partir de 14 ans (1h10))

Converser est pure délectation. S’en priver est une grande faute. Une conférencière, veuve depuis peu, rend hommage à l’Art de la Conversation, tombé en désuétude et gravement menacé, selon elle. Elle analyse les intérêts de la conversation (séduire, réussir et donner de la joie…), les conditions favorables à son éclosion (être à plusieurs, le confort du derrière, la clarté, la politesse…) et enfin elle conclut par quelques exemples choisis parmi les plus usuels (la conversation amoureuse, politique, littéraire…). La conversation est un feu qui peut se répandre et incendier le monde entier.

Un foodtruck , “le Croc’Clo”, sera présent de 17h à 20h30 (restaurant mobile gourmand et responsable) sur le parking de la Médiathèque.

Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83

Morgane