L’Europe en 2017, des nouvelles de la MARPA, la prog de Chez Paulette, focus sur le Handisport… découvrez nos rendez-vous politico-culturels mensuels

17 janvier 2017

Connaissez vous nos rendez-vous partenaires et nos émissions thématiques ? La majorité de nos programmes sont réalisés avec nos bénévoles et nos partenaires. Ainsi vous pouvez vous tenir au courant de l’actualité de la culture du coté de Neuves-Maisons, de Toul, de Vezelise, de Vannes-le-Chatel, de la programmation de Chez Paulette ou de la Médiathèque, des dernières infos autour de l’Europe, de l’état des vignes des Cotes de Toul ou encore de la vie politique locale. Pour chaque thématique ou chaque partenaire, un rendez-vous mensuel dans Toute l’Actu. Tour d’horizon :

LUNDI

1er lundi du mois, Europe Direct, l’émission qui décrypte l’actualité européenne, avec Pierre-Marie Simon

2ème lundi du mois, Décodeur Citoyen, comprendre les administrations, analyser les événements politiques, rencontrer nos élus

3ème lundi du mois, Question À…, nos entretiens avec les personnalités politico-culturello-mediatiques de notre territoire

4ème lundi du mois, Mode d’Emploi, portraits d’entrepreneurs et mise en lumière des actions autour de l’emploi et de l’insertion

MERCREDI

1er mercredi du mois, Rendez-vous Chez Paulette, toute l’actualité du Pub-rock de Pagney-Derrière-Barine avec Julien Bortolotti

2ème mercredi du mois, Station Filoche, toute l’actualité de l’espace culturelle à Chaligny avec Agathe Borgne

3ème mercredi du mois, Si tu sors j’annule Tout, toutes les sorties et visites proposées par la Maison du Tourisme en PTDL

4ème mercredi du mois, Ziklibre & Culture, toute l’actualité de la Médiathèque de Toul et de la musique libre avec Nicolas Henriot

JEUDI

1er jeudi du mois, On Handiscute, le handicap dans tous ses états, portraits, reportages, débats autour du handicap

2ème jeudi du mois, Chemin de Vie, autour de la vieillesse et des liens intergénérationnels

3ème jeudi du mois, Entre Vous & Nous, le rendez-vous radiophonique des résidentes du Foyer Aurore avec Marie Colin

4ème jeudi du mois, Hors Tension, émission animée et réalisée par les détenus du Centre de Détention de Toul

VENDREDI

1er vendredi du mois, Naturellement Parc, toute l’actualité du Parc Naturel Régional de Lorraine avec Elise Tisserant Charton

2ème vendredi du mois, Radio Tepos, la transition énergétique et écologique en Pays Terres de Lorraine

3ème vendredi du mois, In Vino Very Toul, en partenariat avec l’Organisme de Défense et de Gestion AOC Côtes de Toul

4ème vendredi du mois, Terreau Couteau Fourchette, l’émission de la bonne bectance toujours à bonne distance !

