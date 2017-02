Zoom sur les troupes de théâtre amateur du Pays Terres de Lorraine

18 janvier 2017 Actu Reportages et interviews

A l’occasion de leurs nouvelles créations, nous avons posé nos questions à deux troupes de théâtre amateur bien connues par chez nous : le Théâtre du Moulin et le Petit Théâtre de Bainville.

THÉÂTRE DU MOULIN : Françoise Gruber nous parle de “Boire, fumer, conduire vite…”, une comédie de Philippe Lellouche. Après avoir été arrêtés par la police, trois hommes font connaissance dans une même cellule, ils font ensuite la rencontre de leur avocate.

Les 20, 21, 24, 27, 28 et 31 janvier et les 3, 4, 7, 10 et 11 février 2017 à 20h45 eu Centre Culturel Vauban de Toul

infos et réservations : 03 83 63 27 72 – theatre.du.moulin@wanadoo.fr

LE PETIT THÉÂTRE DE BAINVILLE : François Florentin est l’auteur de la pièce “Au Boulot”, une comédie inédite écrite spécialement pour les 11 comédiens amateurs de la troupe. “Au Boulot” c’est une série de 14 scénettes autour du travail.

Les 20, 21, 27, 28 janvier et les 3, 4, 10, 11 février à 20h15, ainsi que les dimanches 22 et 29 janvier et 5 février 2017 à 14h15 à la salle des Fêtes de Bainville-sur-Madon

infos et réservations : 03 83 47 15 53 de 17h à 20h sauf le dimanche

Simon