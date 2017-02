[Gagne ta place] DROPKICK MURPHYS

31 janvier 2017 Les jeux de la semaine

Samedi 04 février à 19h30 au Zénith de Strasbourg

Pour jouer envoyez un mail avec vos coordonnées à l’adresse “agenda@radiodeclic.fr” – tirage au sort jeudi 02 février à 15h

Dropkick Murphys est un genre à lui seul. Leur carrière débute en 1996 et leur premier album “Do or Die” date de 1998. Leur renommée est d’abord fortement régionale et attachée aux traditions irlandaises. Dropkick Murphys se produit régulièrement lors de la Saint-Patrick, légendaire patron de l’Irlande. En se classant n° 20 au Billboard, “The Meanest of Times” (2007) montre que Dropkick Murphys possède un talent plus large qu’anecdotique. “Live on Lansdowne, Boston MA” sort en mars 2010 et confirme largement une réputation de furieux sur scène. Leur dernier album “Signed And Sealed In Blood” sorti en janvier 2013 leur permet de conquérir un public encore plus large!

Après un passage plus que réussi au Hellfest et au festival Rio Loco cette année et un nouvel album sortie prévu début janvier 2017, ils sont de retour en France et passerons par Paris, Lille et Strasbourg, un concert à ne pas manquer!

1ère partie : Slapshot // Skinny Lister

Tarifs : 35 €

Assis debout Libre

Réservation : 03 88 23 72 37

www.zenith-strasbourg.fr

Anne-Laure