30 min avec l’atelier Chantier d’Insertion de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud-Toulois

7 février 2017 Actu Émissions spéciales

C’est une tradition à Déclic, tous les ans nous recevons les hommes et les femmes qui font vivre l’atelier chantier d’insertion de la Communauté de Communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud-Toulois. Jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, ce sont eux qui embellissent vos villages, qui rénovent les bâtiments à l’abandon, qui réparent, qui entretiennent les espaces verts, là où les services municipaux ne peuvent intervenir. C’est donc un juste retour des choses que des les mettre en lumière dans cette émission. Rencontre avec les encadrants et les employés.

Simon