[Gagnez votre entrée] @Chez Paulette

7 février 2017 Les jeux de la semaine

Cette semaine 3 concerts vous attendent au Pub rock Chez Paulette à Pagney-derrière-Barine

– vendredi 10 février à 20h30 : Nirvana Tribute Band Live : Vous avez raté le vrai groupe Nirvana? Alors venez revivre ce moment avec un tribute digne de ce nom.

– samedi 11 février à 20h30 : AWEK + Chicken Diamond AWEK : 22 ans passés et plus de 1600 concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Quebec et les USA…

* De nombreux festivals dont les prestigieux Jazz à Montréal, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Cognac Blues Passions, Cahors Blues, Blues sur Seine, Nancy Jazz Pulsation,Tanjazz, Blues en Loire, Toulouse d’été… // Chicken Diamond tourne en Europe depuis 2010. Sur scène, il est seul, il a une gratte et utilise une batterie qu’il a confectionné lui même !



– dimanche 12 février à 19h : Volo+jack Simard : Volo : Accompagnés par leur camarade de toujours, Hugo Barbet, Frédo et Olive nous présenteront un florilège de leurs nouvelles et anciennes chansons dans des versions épurées et tout en guitare voix. // Et en ouverture, l’excellent Jack Simard viendra présenter ses tranches de vie en duo.

Paulette Pub Rock – 343 Rue Regina Kricq – 54200 Pagney-derrière-Barine

Tel : 03 83 43 11 20 – Email : contact@paulettepubrock.com

www.paulettepubrock.com

Anne-Laure