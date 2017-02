On se mouille pour les 6 ans du centre aquatique O’vive !

9 février 2017 Actu Reportages et interviews

Il est loin le temps où il fallait s’armer de courage pour franchir la porte grinçante de la Piscine des Glacis, mettre son maillot de bain dans une cabine manquant cruellement de crochet autant que de cachet et se glisser dans l’eau à peine chaude dans une atmosphère sombre et exiguë. Depuis 6 ans, les Toulois – et le monde – peuvent profiter d’un centre aquatique qui sent encore le neuf même après plus d’1 million de visites ! O’vive est un véritable succès, et la Communauté de Communes Terres Touloises (CCT devenue CC2T) peut se réjouir d’avoir opter pour un matériel à la fois esthétique et modulable, une magnifique piscine à débordement en inox. Pour fêter dignement ces 6 ans d’existence, l’équipe O’vive vous convie à 4 jours de festivités sportives et relaxantes que nous détaille Emmanuel Payeur, vice-président délégué à la politique sportive et à la politique associative et culturelle.

Le détail des festivités sur www.ovive-toulois.com

Simon