Saint Valentin sensuelle avec le spectacle “S” de la Cie du Sens Caché *

9 février 2017 Actu Reportages et interviews

Vous avez oublié d’acheter une preuve d’amour pour votre chéri(e) ? Ou peut-être que les cadeaux matérialistes, ce n’est pas votre truc ? Vous êtes un(e) petit(e) coquin(e) ? Le spectacle “S” va vous plaire ! La Compagnie du Sens Caché vous propose de (re)découvrir sa première création dans une formule St Valentin, au Théâtre du Moulin (centre culturel Vauban) à Toul le 14 février à 19h. Le spectacle “S” aborde la sexualité et le couple sous l’angle de l’érotisme et de la sensualité qui transpirent des chants et des textes repris par la comédienne et auteure Marine Gardeux. La séance du 14 vous propose également à l’issu de la représentation un apéro dînatoire avec amuses-bouche et verre de vin dans une ambiance romantique, à savourer à 2, à 3, entre amants ou entre amis. Marine Gardeux revient avec nous sur cette première création mais aussi sur les autres actualités de la compagnie.

*Ce spectacle est réservé aux adultes

Simon