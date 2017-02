Les classes « découverte radio »

10 février 2017 Actu

Une journée dans les locaux de Radio Déclic et de la Maison de la Com’ à Villey le sec

Les intervenants sont les professionnels et les bénévoles de Radio Déclic, un professionnel extérieur à la radio est choisi en fonction de la thématique ainsi que l’enseignant(e) de la classe, (atelier photographie, dessin de presse, atelier artistique….).

Deux formules sont proposées : la classe “Radio-Artiste” et la classe “Radio-Presse” :

– Classe “Radio-Artiste”

Une classe, un artiste, une journée à la radio !

Un artiste partage sa pratique à travers un atelier qu’il anime.

Les autres ateliers, ateliers « radio », permettent de mettre les enfants en situation de reporters, chroniqueurs, animateurs, monteurs …en lien avec le travail de l’artiste.

– Classes “Radio-Presse”

Radio Déclic et Cache Cache Média s’associent chaque année à la semaine de la presse et des médias à l’école, initiée par le CLEMI. Cette année, semaine du 20 au 25 mars 2017. Toutes les activités de la journée sont axées sur l’éducation aux médias, l’acquisition de connaissances autour de la presse, de l’information, et des techniques radiophoniques, en pratiquant pour de vrai !

Ces classes « découverte radio » sont destinées aux enfants des classes de CM.

Le planning pour 2017 est en train d’être établi.

Si vous êtes intéressé pour y participer avec votre classe, contacter rapidement Radio Déclic au 03 83 63 90 90 , contact@radiodeclic.fr. Anne-Laure pourra vous donner toutes les explications complémentaires.

Anne-Laure