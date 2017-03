L’économie solidaire à l’honneur en Terres de Lorraine

23 février 2017 Actu Reportages et interviews

Le 29 novembre 2016, le Conseil Départemental de Meurthe & Moselle organisait la troisième édition des Trophées de l’économie solidaire. Sur la centaine de candidature, le jury a récompensé neuf lauréats, répartis en six catégories : autonomie et santé durable, alimentation durable et lutte contre le gaspillage, transition écologique, économie socialement innovante, développement local et jeune entrepreneur solidaire. Trois prix ont également été décernés : le prix Trogrlic, le prix des collectivités locales et le prix coup de cœur du public. Parmi les neuf lauréats de l’édition 2016, six d’entre eux sont implantés sur le territoire Terres de Lorraine (Pays du Saintois, Moselle et Madon, Pays de Colombey et du Sud-Toulois et Terres Touloise). Le jury était particulièrement sensible aux projets respectant l’environnement, créateurs de biens, de liens et d’emplois non délocalisables.

Le 8 février 2017, le Conseil Départemental avait convié tous les acteurs de l’économie solidaire de Terres de Lorraine qui avaient candidaté aux trophées, à la Pépinière Agrinoval d’Allain. Une occasion pour les élus présents – Agnès Marchand et Gauthier Brunner – de féliciter en personne les porteurs de projets, qu’ils soient entrepreneurs, responsables d’associations, salariés ou bénévoles. Après l’exercice de présentation des différents projets, la rencontre a permis aux acteurs de tisser des liens entre eux. Il faut aussi souligner le formidable travail d’accompagnement des projets par l’Agence de Développement Terres de Lorraine (anciennement ADSN). Radio Déclic était présente pour couvrir l’évènement mais aussi comme porteuse du projet “Travaille que Vaille“.

Présentation des projets par les porteurs présents :

Estelle Regnard, Emplettes Paysannes (drive fermier)

Clotilde Besancon-Watelet, le Croc’Lo (restaurant mobile responsable)

Kaleïdosco, entreprise collaborative d’artistes verriers

Vincent Birckel, Association pour la Communication en Terres de Lorraine (CV audio et offres d’emploi diffusés sur Radio Déclic)

Matthieu Ory, Ory Bois Energie (énergie locale et renouvelable)

Françoise Thomas, Cigales de Lorraine (investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire)

Anne-Lise Henry, Terres de Liens Lorraine (préservation des terres agricoles et installation d’agriculteurs bio)

Daniel Pequignot et Mme Martin, Mobilité Solidaire (service et réseau de conducteurs bénévoles)

Eric Marion du CD54 présente ADEGEM La Fibre Verte (supports de communication écologiques)

Anthony Tresontani, LiNote (aide-mémoire numérique pour personnes en perte d’autonomie)

Territoire Zéro Chômeur de longue durée et son entreprise à but d’emploi

Simon