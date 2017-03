Forum Citoyen en Moselle et Madon

Ce mercredi 15 mars, la Communauté de Commune Moselle et Madon (CCMM) organisait une conférence de presse afin de communiquer autour de l’organisation du Forum Citoyen, du 27 mars au 1er avril. “Le projet de territoire de la CCMM (2016-2020) privilégie une démarche participative et citoyenne qui place les habitants au cœur de ses préoccupations et projets. Temps fort de rencontres, d’échanges et d’animations, le forum citoyen permettra d’informer les habitants des actions et services existants en Moselle et Madon, mais aussi de réfléchir à ce dont ils peuvent encore avoir besoin, afin de faciliter le « bien vivre ensemble » à tous les âges de la vie sur le territoire. Ateliers participatifs, témoignages et intervention de Raphaël Glucksmann (auteur de Notre France, dire et aimer ce que nous sommes) ponctueront cette semaine riche d’échanges”. On en parle avec Marie-Laure Siegel (vice-présidente en charge de la cohésion sociale), Sophie Jominet (responsable du projet de territoire), Bérengère Simplot-Renaud (responsable communication) et Filipe Pinho (président de la CCMM)

Simon