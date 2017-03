Les Moissons de l’Emploi (Moselle & Madon – Pays du Saintois)

27 mars 2017 Actu Reportages et interviews

Retour sur le point presse organisé à la Communauté de Communes Moselle et Madon (CCMM) le 15 mars 2017 avec Hervé Tillard (vice-président de la CCMM en charge du développement économique, de l’emploi et de l’insertion), Patrick Graeffly (vice-président du Pays du Saintois en charge de l’emploi et l’insertion) et Laurence Flament (directrice agence Pôle emploi Vandoeuvre). La rencontre portait sur la deuxième édition des Moissons de l’Emploi du 27 au 30 mars sur le territoire de Moselle et Madon et du Pays du Saintois « Il s’agit de prospection directe auprès des employeurs locaux par des demandeurs d’emploi du territoire. C’est une démarche collaborative portée par les communautés de communes Moselle et Madon, du Pays du Saintois et le Pôle emploi Vandoeuvre »

Simon