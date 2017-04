Signature du Contrat de Ruralité Terres de Lorraine

13 avril 2017

Le lundi 20 mars 2017, à la Cité des Paysages sur la Colline de Sion, Philippe Mahé, préfet de Meurthe-et-Moselle, a signé le contrat de ruralité du Pays Terres de Lorraine, aux côtés de Dominique Potier, député de la circonscription et président de l’association Pays Terres de Lorraine, de Valérie Beausert-Leick, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, de Hervé Tillard, vice-président de la communauté de communes Moselle-et-Madon, de Philippe Parmentier, président de la communauté de communes du Pays de Colombey et du sud Toulois, de Dominique Vollmar, vice-président de la communauté de communes du Pays du Saintois, et de Fabrice Chartreux, président de la communauté de communes Terres Touloises.

« Annoncé lors du 3e comité interministériel aux ruralités le 20 mai 2016, le contrat de ruralité, à l’instar des contrats de ville, coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des actions et des projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.

Les contrats de ruralités sont conclus entre l’État et les présidents de pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) ou d’établissement public de coopération communale » (source préfecture)

Simon