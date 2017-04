Le Printemps de l’Eco à Majo !

19 avril 2017 Actu Reportages et interviews

A l’occasion du Printemps de l’Eco, une semaine d’animations et de rencontres autour de entrepreneuriat, de l’emploi, de l’innovation et de la formation, je me suis rendu au lycée Louis Majorelle de Toul le jeudi 6 avril pour une rencontre intitulée « Place aux Prototypes ». Une opération de démonstration de prototypes de machines industrielles ou grand public, construits par les élèves de terminale SI (Science de l’Ingénieur). Le Printemps de l’Eco est une action mise en place par les 4 communautés de communes qui composent le Pays Terres de Lorraine (pays du Saintois, de Colombey, Terres Touloises et Moselle & Madon)

crédit photo : Arnaud Codazzi

Simon