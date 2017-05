Manifestations du 1er mai à Nancy

4 mai 2017

Notre reporter de choc Vincent s’est rendu, comme il en a l’habitude, aux rassemblements citoyens du premier mai, dans les rues de Nancy. Un défilé militant à la saveur particulière à quelques jours du second tour des élections présidentielles qui voit s’affronter une candidate d’extrême droite et un candidat sans famille politique et avec un passif dans le monde de la finance, bref, le cauchemar du syndicaliste. Morcellement du paysage politique français mais aussi divisions au sein même des syndicats, entre les oui-oui, les ni-ni, les ni-oui-ni-non et les non-non. Ambiance.

Simon