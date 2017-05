Le Quai’Son fait son festival !

10 mai 2017 Actu Reportages et interviews

Du 08 au 14 mai 2017, le Quai’Son, célèbre salle de concert logée au 4, quai Claude le Lorrain à Nancy, fait son festival ! Au programme de cette semaine de concerts plus de 12 groupes et une quarantaine d’artistes ! Boneyard Moan, Chaka Meka, Dirty Work Of Soul Brothers, El Magico Matt, Incredible Polo, La Casa Bancale, Manu Chaman, Mathieu Ruben, Minera Duo Flamenco, Mojosoulbeat, Narcis, Papa Roots, Son Del Lux, Trio Winterstein. Plus d’info www.lequaison.fr

Simon