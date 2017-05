JDM 2017 : Le Michel se dévoile !

11 mai 2017

Après une année riche en rebondissements, l’équipe du Jardin du Michel avait convié les médias pour une conférence de presse, le vendredi 28 avril, à l’Autre Canal (Nancy). Les salariés de la SCIC Turbullance, les bénévoles et « le Michel » étaient présents pour présenter les nouveautés à découvrir sur le site du festival et sur le camping (scène sur l’eau, épicerie, la Radio du Michel…), les actions sociales et culturelles, les différents partenariats et surtout la programmation artistique complète. Autour d’un croissant et d’un café, c’était surtout l’occasion de prendre la température à quelques jours de l’événement. Plus d’infos www.jardin-du-michel.fr

Simon