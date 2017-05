Kel Toulois ne faiblit pas !

Qui ne connait pas l’association Kel Toulois ? Depuis de nombreuses années, cette association qui compte aujourd’hui autour de 70 adhérents mène des actions solidaires et structurantes en Afrique de l’Ouest, d’abord au Mali, mais pour des raisons de sécurité dues à la présence de groupes terroristes djihadistes, ces actions ont été interrompues. Aujourd’hui, l’association continue son combat au Burkina Faso, en portant des projets autour de l’agriculture, de l’alimentation, de l’éducation, de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau, en partenariat avec l’association « Les Puisatiers ».

Pour développer ses projets et récolter des fonds, l’association organise régulièrement des manifestations culturelles, des échanges ou des interventions ponctuelles, principalement dans le Toulois. A suivre, le 17 mai, avec l’ association Mil’ Ecole de Creutzwald et un agriculteur du Toulois membre de l’ AFDI, une journée de visites avec en soirée, débats et échanges, ouverts au public, au Lycée agricole de Toul en présence de 4 techniciens agricoles de fermes pilotes du Burkina Faso. Le 21 mai, présence de l’association au vide-greniers de Toul. Le 26 mai, concert de variété par Vincent Aubertin à la Salle des Adjudications de Toul. Du 2 au 4 juin, stand restauration au festival Jardin du Michel. D’autres actions à venir, notamment une rencontre entre des footballeurs professionnels de l’AS Nancy-Lorraine et des jeunes de Dommartin, et un concert de Fabienne Stein cet automne à Toul. Info et réservation 03 54 87 90 18 – 06 51 86 91 20 – keltoulois@gmail.com

Rencontre avec Dominique Renaut, membre très, très actif de l’association

crédit photo : Dominique Renaut 2011

Simon