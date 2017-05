30 ans de jumelage entre Hamm-Mitte et Toul

16 mai 2017 Actu Correspondants locaux

Le 6 mai 2017, la ville de Toul organisait une Journée de commémoration du 30 ème anniversaire de jumelage entre Toul et Hamm-Mitte (Allemagne). Au programme, inauguration de « l’Éléphant » offert par Hamm-Mitte à Toul, séances de cinéma au Citéa, rencontre de football entre jeunes allemands et français, « Aubade » par les jeunes musiciens de Hamm et surtout réaffirmation solennelle du jumelage entre les deux villes suivie de la signature de la charte. Notre correspondant Jérémy s’est rendu à cette cérémonie, pour rencontrer Maude Aubry, la directrice de cabinet du maire de Toul et pour enregistrer les discours chargés d’émotions des deux maires.

Simon