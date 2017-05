Assemblée Générale de Lorraine Niombato

Notre correspondante Catherine s’est rendue à l’assemblée générale de l’association Lorraine Niombato.

« L’association Lorraine Niombato a été créée en 2006 pour promouvoir les valeurs du tourisme solidaire et pour soutenir l’activité du campement d’accueil touristique « Fadidi Niombato » . La zone du Delta du Saloum regorge d’importantes potentialités touristiques largement sous-exploitées. Malgré le rôle croissant de l’activité touristique, les retombées au niveau local sont jugées faibles car le tourisme est encore trop souvent réservé aux investisseurs étrangers et reste cantonné aux hôtels uniformes de fronts de mer.Toutefois, la possibilité pour les populations de s’impliquer dans la création et la gestion de sites touristiques est limitée par des facteurs tels que : le manque de compétences, les faibles capacités financières, les blocages culturels (crainte des effets pervers du tourisme). Afin de contribuer à combler autant que possible ces lacunes, l’association « Lorraine-Niombato » s’inscrit dans une logique de promotion d’un nouveau type de tourisme qui favorise le développement économique et social de la zone d’implantation » (www.niombato.com)

