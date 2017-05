La culture pour tous avec le Festival Épicurieux

18 mai 2017 Actu Reportages et interviews

Du 24 au 27 mai 2017, le site Internet nancy.curieux.net organise avec des acteurs locaux le festival Épicurieux, un festival « inter-culturel, itinérant, local et accessible à tous ». L’équipe a donné carte blanche à 35 initiatives nancéennes pour faire découvrir la culture, sous toutes ses formes. Au programme, concerts, spectacles de magie, d’humour, de danse, d’improvisation et diverses animations, répartis dans toutes la ville. Retrouvez le programme en cliquant ICI et réécoutez l’interview de Max et Max ci-dessous.

Simon