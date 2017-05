Que pensent les Toulois du Jardin du Michel ?

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Toul, le Club Photo Malraux, l’association Résonance et Radio Déclic, nous avons accompagné 6 jeunes issus du quartier de la Croix de Metz, qui sont allés poser des questions aux Toulois sur la musique en général et sur le Jardin du Michel.

Ainsi, Soulayman, Kenan, Maël, Théo, Orkan et Samet, encadrés par Mohamed et Christophe, coachés par le Michel (le vrai) et Christophe de Résonance, et photographiés par les bénévoles du Club Photo Malraux, se sont baladés dans le quartier de la Croix de Metz, à la MJC de Toul ou encore sur la Place Ronde, avec les micros de Déclic, à la rencontre des badauds, parfois interloqués mais plutôt bienveillants.

Vous pouvez écouter leurs micro-trottoirs ci-dessous, accompagnés de quelques photos. L’opération donnera également lieu à une exposition photo cet automne.

Simon