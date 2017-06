Mix’City, skateboard et rock’n’roll à Toul

8 juin 2017 Actu Reportages et interviews

C’est vrai que depuis la création du Street Park « Marie & Mathias » – en hommage aux deux victimes lorraines des attentats du 13 novembre 2015 – on attendait avec impatience un événement d’envergure, à la dimension du site. Ce sera chose faite ! Rendez-vous les 1 et 2 juillet à Toul pour un premier véritable « contest » de skateboard pour amateurs et confirmés, et le samedi soir, concert rock’n’roll chez Paulette avec Guerilla Poubelle, Diego Pallavas et Los Disidentes Del Sucio Motel ! On en parle avec Mathieu Paret, le boss de Snazzy Events :

« La première édition du Mix’City se déroulera le 1 et 2 juillet 2017 à Toul. Il y aura : Contest de skate le samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017. ( 10h-20h et 11h-19h), Support officiel de DC , de nombreux lots à gagner, un jury expérimenté. Deux catégories pour les contests : Amateur et confirmé. Pour toute inscription : veuillez contacter Mathieu PARET au 06.48.19.13.33 ou envoyer un mail sur l’adresse snazzy.events.asso@gmail.c om. Durant tout le week-end, le champ de foire de TOUL sera envahi par différentes activités : Démonstration et initiation de graff (Moulin Crew), initiation pour les petits et les grands au sport de glisse, explication sur la fabrication de bière (Brasserie Cheval), démo de VTT Trial, démo de skateurs (sponso DC), Beer Pong, pétanque, buvette, stands de producteurs et artisans… »

Simon