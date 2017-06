Kaléidosco, la relève de la verrerie d’art

On pensait il y a 30 ans que les artistes verriers deviendraient une espèce en voie de disparition en Lorraine, malgré le savoir-faire et l’expérience accumulés au fil des années. Et pourtant, grâce au soutien de certains élus du territoire, Michel Dinet en tête, et la volonté de verriers de tous horizons, l’activité s’est maintenue.

Mais ce qui fait encore plus exception, c’est le choix plutôt fou de créateurs de s’installer sur ce territoire, généralement boudé par l’industrie et les commerces. C’est le cas des 5 artistes verriers du collectif Kaléidosco, 5 jeunes femmes qui, après avoir parcouru le monde pour enrichir leur(s) art(s), on fait le pari de s’installer à la Maison des Artisans Créateurs à Favières. Nous avons rencontré Angèle et Lucie, elles nous racontent la genèse de ce projet collaboratif.

Simon