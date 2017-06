Déclic recrute !

23 juin 2017 Actu

Assistant radio (Emploi d’Avenir)



Vous intégrez une radio locale associative dont les missions consistent à participer au dynamisme et à la valorisation de son territoire, proposer l’outil radio comme outil éducatif et vecteur d’apprentissage ET donner la parole à tous.

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participez à l’ensemble des tâches liées à son activité, et notamment:

Archivage, mise à jour site internet

Alimentation d’un blog

Aide à la coordination d’un réseau de partenaires

Élaboration de plannings

Mailing / Courrier

Aide à l’organisation d’événements

Animation antenne

Réalisation d’œuvres radiophoniques

Animation d’ateliers radio

Détails

CDD – 36 mois en Emploi d’Avenir ( Les critères d’éligibilité

Moyen de locomotion personnel indispensable

35h (9h-17h du lundi au vendredi)

1480.27 € mensuels (brut) + mutuelle

Transmettez votre candidature par mail à l’adresse coordination@radiodeclic.fr (CV+ lettre de motivation)

Attention cette offre est réservée aux personnes éligibles à l’Emploi d’Avenir. N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mission Locale Terres de Lorraine pour toute question.

Alice