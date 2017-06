Festival « Là-haut sur la colline » à Sion #7

Du jeudi 29 juin au dimanche 02 juillet à Sion

« Créée en 2004, l’association Festi-Live s’est donné pour objectif d’organiser des festivals dans les domaines de la chanson française et des arts avec un thème. La démarche est d’abord orientée vers la rencontre, le vivre ensemble dans la société aujourd’hui. Elle a un but profondément humaniste.

Elle veut favoriser le lien social par la culture avec une attention toute particulière pour les personnes défavorisées. C’est pourquoi nous proposons la gratuité du festival pour toute la partie conférences, concours et ateliers. »

Le thème de l’édition 2017 est : LES JEUNES ENTRE RADICALITÉ ET FRATERNITÉ…VERS QUEL CHOIX ?

Interview de Christine L’Huillier(Responsable de la communication) de l’association Festi-Live :

Découvrez la programmation détaillée : www.la-haut-sur-la-colline.fr

JEUDI 29 JUIN :

La pièce de théâtre “Djihad” vous sera présentée : il s’agit d’une pièce de théâtre tragique et comique sur l’odyssée de trois jeunes Bruxellois qui partent Syrie. La Grande Conférence avec comme thème “Les jeunes, entre radicalité et fraternité, vers quel choix?” aura lieu. Cette conférence a lieu pour échanger et tenter de trouver des réponses. Cette conférence sera tenue par un journaliste et plusieurs intervenants.

VENDREDI 30 JUIN :

Au programme de cette journée, une ribambelle d’artistes tous aussi talentueux les uns que les autres. Retrouvez Radio Elvis, élu Album Révélation de l’année 2017 aux Victoires de la Musique, trois rockeurs passionnés de la langue française, suivi de Manuel Etienne, un jeune auteur-compositeur accompagné sur scène de ses musiciens. Le groupe de rock Les Sans Voix, aussi appelés “les laissés pour compte de la société”, sera présent. Et pour finir la soirée de concert, le groupe de musique spinalien Mauvaise Graine sur le point de d’enregistrer son premier album fera une apparition.

SAMEDI 1ER JUILLET :

L’après-midi commence avec des concerts des groupes locaux tel que La Casa Bancale et Stratégies de Paix. Ces deux groupes seront suivis de Bernard Lavilliers accompagné de Dominique Mahut pour un concert où ils revisiteront San Salvador, Sertao et bien d’autres ! Keny Arkana, une jeune rappeuse, va vous proposer de réfléchir à la conception de la vie ensemble. Vous retrouverez ensuite Les 100 fausses notes, un groupe aux influences variées entre reggae, jazz et rap. Et pour finir cette journée de concert, un jeune DJ vous proposera un After Electro qui vous accompagnera tout au long de la nuit.

DIMANCHE 2 JUILLET :

Les premiers concert sont des concerts de groupes régionaux et locaux tels que Folimandingue et Punches. Ceux-ci seront suivis de Gaël Faye, un artiste franco-rwandais, il interprète le rap et délivre une poésie. Noa, cette chanteuse Israélienne phare de la scène internationale, terminera en beauté notre festival.

Anne-Laure