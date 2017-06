Conférence-débat « contexte fragilisant : troubles dépressifs et radicalisation » à Toul

28 juin 2017 Actu Reportages et interviews

Les associations OMEGA et Femme Relais organisent une conférence-débat qui s’intitule « contexte fragilisant : troubles dépressifs et radicalisation » le Jeudi 29 juin à 19h00 au Centre Socio-Culturel André Malraux à TOUL, avec la participation de M. Sid ABDELLAOUI (Professeur des Universités, docteur en psychologie sociale et criminologue)

Interview de Karim DERDOURI, président de l’association « OMEGA » et de Malika GHAZZALE de l’association « Femmes Relais » – réalisée par Corinne Andry :



Au programme :

– 19h00 : Le mot du Maire ou de son adjoint

– 19h10 : Mot du Président OMEGA

– 19h15 : Pr. Sid ABDELLAOUI : « contexte fragilisant : troubles dépressifs et radicalisation »

– 20h15/21h15: Échange avec le public

– 21h15 : Buffet de clôture

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL : associationomega54@gmail.com

Anne-Laure