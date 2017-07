Soirées Ciné-Débats en Pays Terres de Lorraine

3 juillet 2017 Actu

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ?

« Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après- pétrole : cultiver les légumes pour la cantine scolaire, produire l’énergie nécessaire au gymnase et à l’école, investir dans un éco hameau en permettant aux personnes d’accéder à la propriété, etc … c’est possible ! Si, Ungersheim l’a fait pourquoi pas nous ?

C’est cette question que le Pays souhaite poser aux habitants de Terres de Lorraine lors de 4 séances de ciné-débat du 4 au 11 juillet autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ? », réalisé par Marie – Monique Robin.

Une séance ouverte au grand public et gratuite aura lieu dans chaque communauté de communes du territoire:

mardi 4 juillet à 20h30, mairie de Flavigny

mercredi 5 juillet à 20h30, cour de l’école de Tantonville,

jeudi 6 juillet, à 20h30 salle polyvalente à Colombey-les-Belles

mardi 11 juillet à 20h30, cinéma CITEA de Toul

Utopie ou pragmatisme ? Retour en arrière ou préparation d’un futur soutenable ? Il y a sans aucun doute place au débat. Une chose est sûre le territoire vit déjà ces transformations.

Au-delà du film, il s’agira de montrer ce qui se passe déjà ici, de donner la parole à ceux qui portent de très belles initiatives dans plusieurs registres de la transition : ventes en circuits courts, production d’énergie renouvelable, déplacement doux, réemploi…les exemples ne manquent pas !

3 expériences repérées sur chacune des 4 communautés de communes du territoire seront présentées chaque soir en écho au film pour se rendre compte de ce qu’il se fait déjà ici, tout près de chez nous.

La projection et les témoignages seront suivis d’un temps de débat et d’un verre de l’amitié pour permettre à chacun d’exprimer son avis et faire circuler les idées qui permettront demain de faire évoluer positivement le territoire.

Anne-Laure