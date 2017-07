East Summer Fest – 21 & 22 juillet à Dieulouard

13 juillet 2017 Actu Reportages et interviews

Le festival rock-electro East Summer Fest est de retour pour une septième édition survoltée, les 21 et 22 juillet au Stade Marcel Crusem de Dieulouard. Comme d’habitude, le vendredi soirée électro-reggae-dub et le samedi soirée rock-punk-métal, avec une douzaine de concerts, des stands de produits et d’artistes locaux, un espace showcase pour rencontrer les artistes, un bar à eau, un camping gratuit et quelques surprises ! Retrouvez la programmation, la billetterie et toutes les infos utiles sur le site www.eastsummerfest.fr ou réécoutez l’interview des organisateurs ci-dessous.

Simon