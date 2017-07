La Fête du Fer à Neuves-Maisons

Depuis plusieurs années, des néodomiens lassés de voir leur patrimoine industriel disparaître sous la rouille et la végétation, ont eu l’idée un peu folle de redonner vie au passé minier de Neuves-Maisons et à ses infrastructures. De là est né l’Agence du Patrimoine et de la Culture des Industries Néodomiennes, gérée par des bénévoles et des élus. Le lieu : la Mine du Val de Fer. Les chantiers : réhabiliter les mines, les sentiers, les voies ferrées et le Zublin, bâtiment monumental et emblématique dominant la ville. L’événement : la Fête du Fer.

Pour sa deuxième édition les 1 et 2 juillet 2017, la Fête du Fer étaient l’occasion de (re)faire découvrir les métiers de la forge et du travail des métaux, d’explorer les galeries réhabilitées de la mine mais surtout de retisser un lien entre le passé, le présent et le futur, et ce malgré une météo peu clémente. Nos deux reporters bénévoles de choc Agnès et André s’y sont rendus.

crédit photo : Agence du Patrimoine et de la Culture des Industries Néodomiennes

Simon