Le Tour de France à Toul !

13 juillet 2017 Actu Reportages et interviews

A croire que les organisateurs du Tour de France ont un faible pour la Cathédrale St Etienne, 3 ans après être passée par la Place Ronde, la plus célèbre course cycliste du monde était de nouveau de passage à Toul. C’était lors de la 4 ème étape du Tour 2017 « Mondorf-les-Bains / Vittel » le 4 juillet 2017, devant les remparts de Toul. Après être passés pas Rosières-en-Haye et Francheville, la caravane du Tour et les as du guidon rentraient dans Toul via le quartier de la Croix de Metz, passaient le pont-levis de St Mansuy et déboulaient à toute blinde sur le Boulevard Aristide Briand où les badauds composés de Toulois et de touristes parfois venus de très loin (Russie, Australie, Royaume-Uni…) s’étaient attroupés, le long de la route. 1 mois tout pile après le festival Jardin du Michel, les agents de la ville étaient de nouveau sur le terrain pour assurer la bonne organisation de l’événement. La municipalité avait par ailleurs profité de l’occasion pour installer un Village des Sports afin que les différents clubs sportifs du coin puissent faire découvrir leurs pratiques. Si le spectacle fut de courte durée – un seul coureur en échappé avec à peine 4 min d’avance sur un peloton groupé – l’ambiance et le soleil étaient au rendez-vous. Ci-dessous un aperçu radiophonique de cet après-midi sportif.

crédit photo : Mathilde Fauvé CD54

Simon