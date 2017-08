— Appel à bénévoles —

Avant d’être une radio, Radio Déclic c’est une association : L’ Association pour la Communication en Terres de Lorraine (ACT) est depuis plus de 30 ans un acteur de l’ éducation, de la culture, de la citoyenneté et de l’ information. Elle œuvre chaque jour au service de son territoire et de ses habitants grâce à l’outil radio.

C’est aussi un média indépendant, de proximité et non commercial (sans publicité) qui tient à prendre part activement au développement de sa zone d’action.

Elle s’est toujours attachée à être socialement utile, notamment auprès des publics les plus fragiles ou en marge.

Mais comme toute association, elle a besoin de volontaires sous diverses formes : gestion administrative, réalisation de reportages, animation d’émission, tenue de stands, animations d’ateliers…



Et si c’est l’aspect radio qui vous intéresse, vous pouvez y accéder même si vous êtes débutant(e)s grâce à nos formations.

Alors n’hésitez plus et rejoignez nos équipes ! 🙂

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.83.63.90.90 (choix 1) ou venir directement dans nos locaux : 1, place de l’Église – 54840 VILLEY-LE-SEC

Anne-Laure