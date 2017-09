Spectacle Son & Lumière à Toul

5 septembre 2017 Actu Correspondants locaux

Depuis 2010, la ville de Toul met en place, chaque été, un son et lumière d’abord dans le cloître puis sur la façade de de la Cathédrale Saint-Étienne en 2015 et 2016.

En 2017, ce sont la partie arrière de l’ancien palais épiscopal et les jardins attenants qui sont à l’honneur.

À la nuit tombée, vivez une véritable rencontre émotionnelle avec notre patrimoine architectural et végétal.

Les jardins de l’Hôtel de Ville se muent en un gigantesque théâtre d’images et de lumières en plein air. Ce lieu devient un espace étonnant et inattendu, une sorte d’ « cabinet regroupant des emprunts de tous âges, de toute nature, puisés à l’antre de l’histoire et du patrimoine de Toul.

Les scènes figuratives, inspirées de l’histoire touloise, s’entremêlent à des passages plus abstraits travaillant couleurs, textures et effets 3D.

Compositeur et metteur en scène natif de Nancy, Damien Fontaine a signé au cours de ces dix dernières années de nombreux spectacles multimédias, en France et à l’international, devant plus de dix millions de personnes.

Lauréat par quatre fois du Trophée des Lumières de la ville de Lyon pour ces création monumentales dans le cadre de « Fête des Lumières » et réalisateur du plus grand spectacle multimédia jamais donné en Europe (Parlement de Bucarest en 2014), l’artiste a développé un savoir-faire unique où les technologies visuelles d’avant-garde se mêlent à l’intime.

Il signe ici » La chambres des merveilles »: un spectacle de 22 minutes construit comme un immense tour de magie, qui ravira tous les publics.

Jours et horaires :

Ce spectacle se déroulera chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à la tombée de la nuit jusqu’au 17 septembre

En Septembre à 21h30

Entrée gratuite selon les places disponibles.

OFFRE SPÉCIALE RESTAURANT :

Profitez d’une soirée festive et offrez vous un repas au restaurant avant de voir le spectacle : un kir offert pour toute prise de repas dans les restaurants partenaires sur présentation du flyer de l’évènement (à faire tamponner à la Maison du tourisme).

Anne-Laure