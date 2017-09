Mobilisation contre l’A31 bis – Mardi 26 septembre à Metz

L’ Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie (ATPCV) était dans nos studios ce lundi 25 septembre pour parler de la mobilisation prévue à Metz le mardi 26 septembre, à l’occasion du comité de pilotage sur la concertation du projet A31 bis. Luc Ferretti (président) et Jean-Paul Croiset (secrétaire) sont revenus sur l’origine de l’association, sur le bilan du débat public de 2015, sur l’avancée du projet et surtout sur les alternatives au « tout béton ».

Le projet d’A31 bis concerne tout le tracé de l’actuel A31 du péage de Gye jusqu’à la frontière Luxembourgeoise avec une problématique de saturation de l’A31 dans son état actuel. Dans le Toulois, la DREAL veut construire un barreau autoroutier tout neuf, entre Gye et Dieulouard, un barreau payant, construit au dessus de champs, de forêt et de ruisseau. L’ ATPCV s’oppose à cette idée et fait valoir des alternatives (développement du rail, du fluvial, du covoiturage…) mais peine à se faire entendre de l’exécutif.

Simon