Conférence sur l’alimentation au Village Michelet

29 septembre 2017 Actu Correspondants locaux

Notre correspondante Agnès s’est rendu à une conférence sur l’alimentation à destination des parents et encadrants de personnes en situation de handicap. Anatomie, aspects techniques, adaptation… les intervenants nous livrent tous les secrets de l’appareil digestif et nous donnent quelques conseils afin d’aborder au mieux un des moments les plus importants de la journée.

Partie 1 : Rachel Rampont, directrice des soins pour l’AEIM, nous parle des symboles autour de la nutrition, de la place de la nutrition dans nos vies et des habitudes alimentaires

Partie 2 : Lydie Ferrand, diététicienne et Catherine Jacquinet, orthophoniste, abordent les aspects techniques, l’anatomie du système digestif, les dysfonctionnements, les alertes, les solutions

Partie 3 : Des stagiaires ergothérapeutes abordent les adaptations techniques et nous donnent quelques conseils et outils

Simon