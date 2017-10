Déclic recrute !

2 octobre 2017 Actu

Technicien-Réalisateur



Vous intégrez une radio locale associative dont les missions consistent à participer au dynamisme et à la valorisation de son territoire, à proposer l’outil radio comme outil éducatif et vecteur d’apprentissage ET à donner la parole à tous.

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participez à l’ensemble des tâches liées à son activité, et notamment:

La mise en œuvre, le suivi et la mise à jour d’une programmation automatisée

La production de spots et habillages d’antenne

La prise de son, le montage, le mixage,le mastering d’émissions

La coordination de l’équipe bénévole d’animation

La gestion de la pige d’antenne.

La maintenance et les réglages de premier niveau des équipements BF, HF et informatiques

L’ animation d’antenne

La sonorisation



Détails

CDI



Moyen de locomotion personnel indispensable

35h du Lundi au Vendredi (Très exceptionnellement le week-end)



1483.68 € mensuels (brut) + mutuelle

Prise de poste le 1er décembre 2017

Transmettez votre candidature par mail avant le 23 octobre 2017 à l’adresse coordination@radiodeclic.fr (CV+ lettre de motivation)

Alice