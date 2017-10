5h de radio en direct du NJP pour les 20 ans des Rouler Pinder !

18 octobre 2017 Actu Reportages et interviews

A l’occasion du concert événement pour les 20 ans du groupe de punk-rock toulois Rouler Pinder, le festival Nancy Jazz Pulsations permet à 5 radios du territoire de réaliser une émission spéciale en direct du Chapiteau de la Pépinière le jeudi 19 octobre 2017. Après une deuxième expérience plus que réussie au festival Jardin du Michel, Radio Campus Lorraine, RCN, Fajet, RCM et Déclic s’associent pour 5h de live, une émission dans laquelle vous revivrez les moments forts du festival avec des interviews et reportages réalisés lors des concerts précédents. ce sera aussi l’occasion d’interviewer les artistes du jour (Last Train, Debout sur le Zinc, Gablé, Dead Kennedys, Rouler Pinder et leurs nombreux invités…) et les organisateurs du NJP. Rendez-vous jeudi 19 octobre de 19h à minuit !

En avant-gout de cette soirée exceptionnelle, nous avons interviewé Max, le batteur des Rouler Pinder depuis 20 ans.

Simon